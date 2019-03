Le pido a la selección que no pierda su estilo, su identidad y su personalidad

La selección viaja a Valencia para medirse a Noruega en el primer partido oficial clasificatorio para la Eurocopa de 2020. Allí estará esa selección a la que le pedimos que vayamos a la Eurocopa (no entra en la cabeza de nadie que eso no ocurra) pero sobre todo que no pierda su estilo, su identidad y su personalidad.

De momento está costando y hay que darle tiempo a Luis Enrique. Pero hay que recordárselo a la selección española. Han pasado muchos años en los que decíamos que no sabíamos a qué jugábamos y no sabíamos qué queríamos ser de mayores.

Después vino una etapa gloriosa en la que, además de ganar, supimos qué queríamos ser. Ojalá no dejamos de saberlo. Se puede ganar o perder, pero no se puede perder la identidad, la personalidad y el estilo que sabemos que es el nuestro.

No lo debemos abandonar venga quien venga al banquillo de esta selección española que viaja a Valencia para jugar contra Noruega y después se enfrentará a Malta.

