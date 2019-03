Más madera: once días mareando la perdiz en el caso de los lazos amarillos no han sido suficientes para el presidente Torra. Y cuando parecía que la comedia había acabado, sus colaboradores cuelgan una pancarta en defensa de la libertad de expresión en el balcón de la Generalitat. Robo la moraleja al periodista Antoni Bassas, al que nadie podrá acusar de inquina con el soberanismo: “El independentismo, escribe, no necesita más mártires, lo que necesita es más lideres”.

“Vi odio en las miradas”, “sentí la violencia”, “la gente masticaba odio”, estas han sido algunas de las frases que han dejado los policías en el papel de testigos del juicio sobre el proceso catalán. Uno piensa que la justicia se ocupa de hechos y se pregunta qué aportan como prueba las sensaciones y los sentimientos. ¿De qué se trata? ¿De provocar un clima que haga creíble la violencia a falta de hechos? Ha sido el tema de la semana en que el juicio ha superado la jornada veinte y parece que va para largo. Ahora ya ha quedado claro que el juicio seguirá en plena campaña electoral. Y su presencia en la escena pública no será irrelevante, en la medida en que se ha incorporado de pleno a la sociedad espectáculo. ¿A quién beneficiará?

El Brexit de nunca acabar. Con solemnidad, la Unión Europea señala dos nuevos hitos en el calendario. Una prórroga hasta el 22 de mayo para facilitar las tareas de salida, si el parlamento británico aprueba el acuerdo pactado, o un divorcio abrupto el 12 de abril, en caso de rechazarlo. Pero, como viene ocurriendo desde que esta historia empezó, casi nadie se toma en serio los ultimátums y ya se habla de alargar la prórroga si Gran Bretaña acepta participar en las elecciones europeas. O sea, que todo sigue igual: siempre hay una excusa para no dar el paso definitivo. A la vista del espectáculo los ingleses tiran de su recurso favorito: el humor. Y como ejemplo, una viñeta de Banx en el Financial Times, en que se ve a un político que arenga las masas micrófono en mano y dice así: “No tenemos necesidad de formar parte de una Unión Europea en pleno fracaso. Podemos fracasar solos”.