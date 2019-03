"Este año he competido muy bien"

Veysonnaz le sienta bien a Lucas Eguibar que no ha tenido en 2018-2019 su mejor temporada, pero que supo acabarla con un golpe de autoridad. Con esta victoria el de Donosti acaba en un dulce 4º puesto en la clasificación del circuito de Copa del Mundo 2018-2019 . "Esta estación me gusta, se me da bien", dice Lucas. Sobre la carrera el rider no las tenía todas de su parte porque los entrenos no fueron buenos y no se veía bien pero luego en la carrera todo cambió para acabar primero. "Cada temporada llega gente nueva, más joven, el nivel sube más y nos pone las cosas más difíciles", dice Lucas.

La temporada para él y para el resto de los integrantes del equipo español está acabada a falta solo del Campeonato nacional que se celebrará dentro de unos días en Sierra Nevada.