"La movilidad en las ciudades es un problema ambiental y de salud"

“Es un problema medioambiental, pero también un problema de salud”. Es lo que ha dicho hoy en Ser Consumidor Joan Herrera, director General del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha explicado las medidas para una movilidad sostenible en las ciudades y fuera de ellas - compra de coches eléctricos, puntos de recarga, ayudas para patinetes eléctricos, etc - puestas en marcha recientemente por el Gobierno. “La calidad del aire es nuestra prioridad y estamos convencidos que cuando se toman medidas, la gente se alegra. Somos la primera generación que va a a sufrir el cambio climático y la última que tomará medidas. El problema es muy serio y ya está aquí”. Ha dicho también que no se trata sólo de facilitar la llegada de coches no contaminantes, “es mucho más y espero que se un tema de debate en las elecciones y que todos lo grupos políticos se retraten”.

Las toallitas y papel húmedo dejan de ser un problema

Las toallitas parece que van a dejar de ser un problema. Val Díez, directora general de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, ha contado hoy en SER Consumidor los planes del sector para que la información al usuario sobre si pueden o no ir al inodoro sea rigurosa y ha contado que los envases llevarán además un logotipo inequívoco para informar cuando son aptos para el water o deben ir a la basura. Además, ha dicho que “todos la empresas han firmado un código de buenas prácticas” y que en el caso del papel higiénico humano “deberá pasar cinco controles para demostrar su degradabilidad”. Fernando Morcillo, Presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento, AEAS, ha estado también en nuestros micrófonos y ha mostrado sus “satisfacción” por una medida que evitará los habituales atascos en los sistemas de saneamiento.

Llega el cambio de contadores del agua

Esta mañana hemos sabido también que hay millones de contadores del agua que deberán ser cambiados en las casas. Concretamente cuando se de carpetazo a una nueva normativa que regulará el sector. En la actualidad hay millones de contadores en las casas que ya no miden bien y que, según nos ha contado Ignacio Abati, director general de ISTA, pueden suponer “que estemos pagando hasta un 15% más”.

Pepa Bueno: “Los precios del AVE me parecen carísimos”

En nuestra sección “Sin Mala Uva”, este domingo ha estado la directora de Hoy X Hoy, Pepa Bueno, que ha respondido a nuestro test. Ha contado que le parece carísimo el AVE, ha dicho que en su época presentó casi 300 reclamaciones contra Renfe, y que mira el etiquetado de la ropa que se compra para saber si la puede lavar en casa… Entre otras muchas cuestiones.