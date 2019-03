El duelo silencioso: "He sido infiel a mi marido con una mujer y me ha dejado"

Una oyente recurrió a nosotras para desahogarse, porque no podía más. Casada y con hijos, se ha enamorado de otra mujer que, además, es mucho más joven que ella. Después de besos, caricias y preámbulos amorosos, la joven ha desaparecido sin dejar ni rastro y no puede enfrentarse sola a pasar el duelo de su pérdida porque está obligada a sufrirlo en el mayor de los secretos. Marta Ibáñez, sexóloga y terapeuta de pareja nos enseñó a cómo debe pasar el duelo el que no puede manifestar su dolor.

Lo primero que tiene que hacer es contarlo. “El duelo del infiel es mucho más difícil porque le falta uno de las ayudas fundamentales: el apoyo de su entorno. Incluso trasladar lo ocurrido por medio de la escritura ayuda a pasar el mal trago”.

El cáncer de útero y de mama son dos de los cánceres más frecuentes, por eso es una gran noticia que la Dra. Mercedes Hererros, ginecóloga y responsable de saludsexualparatodos.com aborde el tema del sexo y el cáncer con unos talleres que se imparten en los hospitales madrileños en los que las enfermas y sus parejas aprenden y hablan del sexo y cáncer. Durante la enfermedad el sexo es posible, aunque el máximo reto está en la propia supervivencia, lo que baja la libido hasta niveles insospechados. La liberación de endorfinas siempre es beneficioso, así que a las enfermas les viene bien ese sexo. “Hay que ser muy abiertos ya adaptarse a la situación de cada mujer, pero sentirse queridas es una ayuda muy grande física y emocionalmente”.

Cada vez sabemos más de las múltiples relaciones de pareja que establecemos, por eso hemos querido hablar de poliamor, o qué ocurre cuando nos enamoramos de dos personas y decidimos abandonar la monogamia para tener dos parejas con las que establecemos sendas relaciones igual de contundentes. Miguel Vagalume, sexólogo y responsable de Golfxsconprincipios nos visitó para diseccionar las claves de este contrato amoroso que se establece en el respeto, la confianza y el conocimiento de todas las partes implicadas. “Tenemos una cultura familiar muy fuerte, muy diferente a las culturas anglosajonas”, reconoció Vagalume “Todas esas familias son muy vertebradoras en cuanto a todo el proyecto de vida, no solo en cuanto a la pareja y eso complica mucho las cosas a la hora de salir de todos los armarios en los que estamos”.

Para conocer cómo se lleva a la práctica, hablamos con Juliette, una mujer que tiene una relación marital desde hace veinte años con su marido, a la que hace once años se unió una mujer con la que él tiene una relación amorosa, pero ella no. Los tres viven en Holanda con la hija de Juliette y su esposo, Maia. Juliette reconoció que gracias a vivir en Holanda pueden tener este tipo de relación, algo impensable en un país con tradición latina y católica como España, porque allí entienden que es una decisión personal (e intransferible) y consideran que es bueno para la hija tener el apoyo y la cercanía de tantos adultos. “Los vecinos y amigos de mi madre, que vive en Estados Unidos, seguro que hablan a mis espaldas de mí, pero a nosotros no nos afecta. Hemos conseguido que nos respeten. Eso ya es mucho”. En su caso, fue ella la que no se planteó en ningún momento no poder tener otras relaciones amorosas cuando se casó: “yo ya había tenido un fracaso matrimonial por mis amantes, así que cuando empecé con mi actual marido, le dije que nuestra relación debía contemplar esta posibilidad”.

A la conversación se unió también Salva, un hombre que hace unos meses empezó a plantearse la posibilidad de tener una relación de este tipo al enamorarse de una mujer que lleva diez años casada. Ella en ningún momento permitió que pudieran ser amantes ni quiso plantearse que tendría una relación abierta. Estaba enamorada de los dos y, como tal, quería llevar su relación. Aunque acaban de empezar este trío parece absolutamente convencido de proseguir adelante con una relación poliamorosa. Sus padres, hermano y algunos amigos ya lo saben, poco a poco los otros implicados, el matrimonio, empiezan también a poner las cartas encima de la mesa.

Ética promiscua y Más allá de la pareja son los dos libros que se recomiendan seguir a la hora de intentar plantearse la posibilidad de tener una relación poliamorosa.

Adivinen con lo que nos ha venido esta semana Elia F. Granados. Con una información controvertida, cuando menos: investigadores de la Escuela de Medicina de Missouri han determinado que fumar marihuana antes de practicar sexo provocan el doble de intensidad en los orgasmos. “Al fumar teían más deseo, menos dolor y orgasmos más intensos aunque no varió la lubricación de las mismas". A cambio también nos trajo la historia de una mujer que depsués de consumir estupefacientes, falleció tras tener sexo durante cinco horas seguidas. Glub. En cuanto a la frecuencia de nuestras relaciones sexuales, Elia nos trajo un estudio con el que se ha demostrado que tener más sexo no siempre implica ser más feliz, ya que los que fueron obligados a tener más sexo, terminaron mucho más cansados, agotados y desinteresados. Mejor calidad que cantidad, queridos.

Y esta noche, permítanme que me busque excusas para volver a follar con uno en especial…