Álvaro Benito: "Tenemos que pensar que no hemos empatado con nadie a día de hoy"

A menos de 24 horas de disputar el primer partido de la Selección Española en este parón liguero, la convocatoria de Luis Enrique sigue dando de qué hablar y, sobre todo, genera dudas ante la alineación que presentará mañana frente a Noruega. En El Sanedrín de El Larguero nuestros expertos han debatido sobre la fórmula del seleccionador para volver a encontrarse con la victoria.

“Tengo la sensación que el entrenador sigue probando. Todavía estamos buscando un estilo. Mañana saldrán con un equipo potente que pondrá las cosas difíciles”, comentaba Romero durante el programa. Sin embargo, Cañizares ha querido apoyar a Luis Enrique después de notar "a todo el mundo muy exigente" con él. "Quien se ponga la camiseta mañana tiene que pensar que no la tiene garantizada, venimos de dos campeonatos donde no se ha salvado prácticamente nadie", añadía.

Álvaro Benito ha compartido la misma opinión que sus compañeros: “Somos una incógnita. Todavía estamos acordándonos de lo buenos que hemos sido, pero ya no lo somos. No estamos en la élite. No estamos entre las selecciones favoritas que llegan a la última ronda. Luis Enrique está trazando un plan de abrir las puertas a todo el mundo para elevar el nivel. Tenemos que ser humildes. Nos va a costar estar entre los mejores”.

Lo cierto es que entre los fijos de Luis Enrique sólo destaca el capitán, Sergio Ramos, sobre todo después del adiós de Piqué a la selección: "Hay jugadores que son irrepetibles en el tiempo. Hemos tenido una transición magnifica de Puyol a Piqué. Es muy difícil que parezca otro. Nacho es un buen central, sería mi elegido para completar esa pareja de centrales", comentaba Álvaro Benito. "Hay tiempo para ese paso adelante, pero hasta ahora no veo un sustituto", añadía Cañizares.

Para Romero, Jordi Alba "tiene un puesto fijo" tras volver a la convocatoria de Luis Enrique, aunque "creo que Carvajal también lo es". "Llorente era un jugador que sonaba pero le han perseguido las lesiones. Canales está muy por delante de los demás", apuntaba, incluyendo a Busquets y Aspas, esta vez fuera por lesión, entre los favoritos del entrenador.