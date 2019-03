José Alberto y Anquela, en Carrusel: "No hay nervios, lo afrontamos con mucha ilusión"

A menos de 24 horas de enfrentarse en el derbi asturiano, los entrenadores del Sporting de Gijón y el Real Oviedo han hablado en El Larguero sobre las sensaciones previas a este partido tan especial donde, especialmente los de José Alberto López, se juegan el pase a playoffs. "Estoy tranquilo, con ganas de que llegue el partido. No hay nervios, lo afrontamos con mucha ilusión", comentaba el míster quien ha confirmado que tiene "decidido en once desde hace unos días".

"Llegamos en un momento con confianza. Con tres victorias consecutivas por primera vez en la temporada, después de remontar un partido. Cuando los resultados van saliendo, también lo hace esa seguridad y confianza que tan necesaria es en el fútbol", explicaba José Alberto, contento por ser actualmente "un equipo bastante reconocible, que intenta buscar los partidos e imponer su estilo de juego al rival", además parece que han encontrado "la idea que nos está dando resultados, que es lo más importante".

Con el parón de la selección en el que "pierdes a tus mejores jugadores y te afecta", el entrenador del Sporting espera poder llevarse mañana la victoria aunque "sería una alegría a corto plazo, lo que queda es seguir remando". Aun con tres partidos consecutivos ganados, "estamos a una distancia importante de los playoffs pero seguiremos trabajando semana a semana con la máxima ilusión y el máximo rigor intentando poder escalar las máximas posiciones posibles".

Para Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo, mañana es un día "muy importante", aunque "al final son tres puntos, pero emocionalmente es más duro". En su caso también tiene claro el once inicial: "No tengo ninguna duda, sabemos los que vamos a jugar y a ver si tenemos la suerte de que salen las cosas bien". De cara al encuentro, que será "muy duro", espera que "el partido no se rompa porque el Sporting se mueve mejor que nosotros en esa situación".

El Real Oviedo no gana en El Molinón desde hace 22 años pero Juan Antonio se muestra positivo porque "ya falta un día menos". Tras el comentario ha recalcado que "no es que vayamos a ganar mañana, pero falta un día menos". "Las cosas están para pelearlo y para lucharlo. Ojalá sea el día mañana", añadía el entrenador, quien cree que no llegara a los playoffs no sería un fracaso: "Las decepciones vienen cuando un equipo no trabaja o no hace lo que tiene que hacer. El fútbol dirá si somos buenos o si merecemos estar ahí".