Cañizares: "No me preocupa que se marquen las ocasiones, me preocupa que se tengan"

La Selección Española venció este sábado a Noruega (2-1) en Mestalla en el estreno en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con un partido que dejó buenas sensaciones aunque fueron pocos los goles para las muchas ocasiones que tuvieron los de Luis Enrique. Santi Cañizares y Jordi Martí analizan con Yago de Vega el partido en El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo.

A Santiago Cañizares le gustó la victoria de España ante Noruega porque "ha tenido ese fútbol de posesión que le caracteriza y ha finalizado las jugadas. No ha sido una posesión espesa, sino que se ha tenido la intención de ir a gol. Lo normal es que se hubiesen metido más goles aunque no me preocupa, lo que me preocupa es que se tengan jugadas de gol". Para Jordi Martí las sensaciones "invitan al optimismo. El fútbol que ha hecho hoy España se acerca a la idea que tiene Luis Enrique. La inclusión de Jesús Navas le ha dado mucha amplitud al campo. Hoy ha funcionado el casting de Luis Enrique que tanto se critica".

Precisamente en El Sanedrín se habló de ese sello de identidad del técnico asturiano en La Roja: "El concepto de la presión reconoció al Barça de Guardiola y al de Luis Enrique y hoy lo ha hecho muy bien la Selección. Aquí va a tener un indicio y una evidencia para que la reconozcamos cuando juegue a su mejor nivel", explica Jordi Martí. Sin embargo, Cañizares reconoce que "espero que esa táctica también aparezca cuando tengamos una concentración larga de cara a un campeonato".

En la victoria ante Noruega destacaron dos jugadores que, tal y como apuntaba Yago de Vega, "fueron dos que regresaban en el día de hoy: Parejo y Jesús Navas". A Santi Cañizares no le sorprendió el rendimiento de ambos: "No han hecho nada que no veamos habitualmente. Parejo ha jugado todos los partidos a buen nivel. Se echa el Valencia a la espalda en los momentos más difíciles. Jesús Navas igual, tiene poco que perder en su carrera y mucho que ganar con la edad que tiene".

En el próximo partido en esta fecha de selecciones ante Malta, Cañizares no espera "ningún cambio" en la alineación y Jordi Martí, en cambio, espera "algo más de Canales y alguien que dé descanso a Jordi Alba".