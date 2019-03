"La Selección tiene que reinventarse"

La Selección Española inició su andadura en la fase de clasificación de la Eurocopa 2020 con un triunfo por la mínima ante Noruega (2-1).

Yago de Vega, presentador de 'El Larguero', señaló que el momento actual de la Selección actual es complicado tras los éxitos de la generación pasada. "Es muy difícil porque venimos de una generación irrepetible. Se juntó la generación con más talento de nuestro fútbol coincidiendo en un momento de forma extraordinario y hemos tenido la suerte de poder vivir eso", relató.

"Creo que esa Selección no va a volver, hay que buscar otros modelos y reinventarnos. No podemos tratar de jugar como jugábamos antes porque no tenemos ese tipo de jugadores", reconoció De Vega.