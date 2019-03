Cañizares: "Nadie ha hecho obras tan importantes como para que le regalen su corazón así"

El hombre estrella del partido del Centenario del Valencia entre las Leyendas del club y las de la Selección Española ha sido Santiago Cañizares, que se ha llevado la ovación de la noche en el momento más sentimental del partido. Un Cañizares que ha sido muy claro en el último tramo de Carrusel: “Ha sido absolutamente emocionante hasta el punto que se me han saltado las lágrimas. Los sentimientos que había hoy en Valencia no los he vivido en mis 10 años de jugador del Valencia y levantando títulos”.

“No iba preparado para eso. Lo primero, no pensaba jugar, no me sienta bien jugar. Me habían pedido que colaborara en los actos y eso es más fácil y he estado allí, me había comprometido a vestirme y hacer la foto inicial, pero a medida que ha ido pasando el partido he empezado a notar que quizá tenía que hacer un esfuerzo y jugar y la primera que me lo ha transmitido es mi mujer, la putada es que estaba al lado del banquillo, mira que es grande Mestalla. Me ha dicho: ‘mírame a la cara. Tienes que jugar’”, ha explicado Cañete.

El que fuera guardameta del Valencia durante 10 años ha explicado que nunca se había vuelto a poner los guantes desde su retirada a pesar de recibir “ofertas económicas muy importantes para jugar este tipo de partidos en países árabes”.

“Creo que ha sido tanto que nadie merece tanto cariño. Nadie ha hecho obras tan importantes como para que alguien se saque el corazón de la camisa y te lo muestre y te lo regale”, ha concluido Cañizares.

También han pasado por la sintonía de Carrusel el ‘Piojo’ López y ‘Kily’ González, así como nuestro comentarista, Javier Subirats, quien ha apuntado que lo ha vivido “con mucha alegría y mucha emoción”.

Por su parte, para el ‘Piojo’ “el cariño que te muestra la gente cuando estamos en Valencia es incomparable”, algo que comparte el ‘Kily’ González: “Mestalla es especial, nos sentimos iluminados de haber pasado tan buen tiempo aquí como jugadores”.

Grandes estrellas en una noche muy emocionante que comparten un claro deseo: “Ojalá se celebre el Centenario con un título”.