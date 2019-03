Piqué: "Otros deportistas piden no ir con la Selección para descansar y no se les dice nada"

Gerard Piqué habló tras finalizar el encuentro que enfrentó a la selección de Cataluña con Venezuela en Montilivi (2-1) que vencieron los de Gerard López después de la polémica previa tras la denegación de permisos para jugar el partido a varios futbolistas, entre ellos Xavi Hernández.

"Se tendría que hacer un pensamiento importante respecto a los partidos que llegamos a jugar los jugadores, la presión que implica porque tienes que ganar siempre. En el fútbol, por la cultura que tenemos en nuestro país, no se nos permite nada. Hay otros deportistas que piden no ir con la selección para descansar y no se les dice nada; aquí en el fútbol lo dices y se te critica", reconoció el central sobre la carga de partidos en el calendario.

Pese a anunciar su retirada de la Selección tras el pasado Mundial de Rusia, Piqué volvió a confirmar que su decisión es definitiva: "Es una decisión que está tomada, no hay que generar ningún tipo de nada. Esto va a molestar más que otra cosa si en cada convocatoria vamos a decir si vuelvo o no. Estoy feliz de poder desconectar, es necesario, son muchísimos partidos y esto me da la vida", admitió.

Sobre la nueva Selección de Luis Enrique dijo que "es una Selección con muchos nuevos y jóvenes de mucha calidad. El hecho de que yo no esté no implica que no vaya a haber defensas de calidad ahí, están Íñigo, Sergi Gómez, Hermoso...el problema es que necesitan partidos para jugar al lado de Sergio y que se sientan con confianza para defender la Selección", explicó. Además, añadió que "generan ocasiones que es lo importante, a partir de ahí los goles van a llegar" tras la última victoria en Mestalla ante Noruega.

En cuanto al partido de la selección catalana, Piqué dijo que "hay que sacar conclusiones positivas. Hay mucho nivel en Cataluña, siempre han generado grandísimos futbolistas y estamos encantados de venir". Uno de los que no pudo ir fue Xavi Hernández, sobre el que dijo que "estaba encantado por venir, hablé con él y si no ha venido es por fuerza mayor", sentenció.