El líder de Podemos reapareció prometiéndoles a sus seguidores decirles “la puñetera verdad”. No es el único político Pablo Iglesias que promete la verdad, puñetera o no, desconociendo el consejo del maestro Antonio Machado sobre la sustancia de la verdad. La verdad no existe, igual que no existe la objetividad. Todo es, y esto es de Campoamor, del color del cristal con que se mira. Y la verdad hay que buscarla con otros, no existe la verdad de cada uno, igual que no hay dos personas iguales. Esta es la verdad, aunque resulte puñetera.

Seguir leyendo