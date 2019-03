Dice Pedro Vallín en La Vanguardia que Pablo Iglesias no llevaba fuera tres meses sino dos años, y puede ser verdad. El poserrejonismo era esto, y para la campaña que viene creo que es lo mejor que puede hacer Podemos. El PSOE se está quedando con la izquierda por defecto, dejándose caer en ella pero no actuando sobre ella, no al menos en medidas que vayan más allá de lo simbólico. Y si algo tuvo el discurso de Iglesias el sábado fue ideología, algo de lo que no se está hablando. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero cuando hablas de ideología metes la política en la casa y en la vida de la gente. Cuando no hablas de ideología lo que haces es sacarla a los bares y a las televisiones, a debates muy explosivos que no tienen un efecto real.

Luego está el personaje y el tono. El ceño fruncido. La conspiranoia habitual de que el universo está contra él y su partido, y que la vida le debe algo. Las pasadas de frenada y convertir un permiso de paternidad en la batalla de las Termópilas. Pero si Iglesias dirige el discurso a dónde lo ha dirigido el sábado, y si ese discurso llega a todos sus votantes potenciales, que son los votantes que saludaron a Podemos en 2014 como una herramienta propia, un instrumento de la gente para representarse a sí misma, habrá conseguido bastante.