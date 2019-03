"En Reino Unido no miran tu edad a la hora de contratarte"

Alfonso se quedó en paro durante la crisis, "y fui encadenando trabajos cada vez peores. En mi último trabajo, hace 4 años, me di cuenta de que la situación no se iba a enderezar", describe. Él estudio informática "pero claro, 25 años después todo había cambiado mucho. Así que decidí estudiar. Me formé durante dos años y cuando estaba preparado busqué trabajo. Estuve más de un año intentándolo, y siendo mayor de 50 años no me llamaba nadie. Hasta que hablando con una amiga me dijo, "vente a Londres que aquí esas cosas no las miran"", nos cuenta. Alfonso trabaja ahora mismo en una multinacional londinense, "las empresas aquí son diferentes, tienen clarísimo que necesitas un período de reflexión inicialmente, trabajas sin presión", nos cuenta.

