Morata: "Hay mucha gente esperando que no la meta para opinar"

Álvaro Morata fue el protagonista de la noche en Malta gracias a sus dos goles que sirvieron para que la Selección Española consiguiera la segunda victoria de esta fase clasificatoria para la Eurocopa 2020. El delantero del Atlético de Madrid valoró la victoria en zona mixta tras el partido.

"Siempre que ganamos me voy contento. Lo importante es ganar. Hay mucha gente esperando que no la meta para opinar, es normal, estoy en la Selección Española. Estamos contentos de haber ganado", explicó el delantero sobre el partido y las críticas que le rodean.

Además, reconoció que "las ocasiones no han sido tan claras, está claro que siempre soy muy observado y criticado pero creo que lo he sido desde que empecé a jugar en el primer equipo. Estoy aquí para ayudar al equipo y la Selección. Cada uno dice lo que quiere, hace unos años igual sí que me hubiera 'comido la cabeza' pero ahora me da igual. Lo importante es estar en la siguiente lista".

Morata finalizó negando que la afición le tuviese manía: "es normal que se me exija. Da igual que ganemos y lo que hagamos. Estoy contento pero no creo que me tengan manía ni nada", sentenció.