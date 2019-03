Sergio Ramos: "Ni tomo el mando ni lo he querido nunca, soy el capitán"

El capitán de la Selección Española, Sergio Ramos, valoró la nueva victoria de La Roja al finalizar el partido en el que se venció por 0-2 gracias a dos goles de Morata consiguiendo la segunda victoria de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020.

"Situación complicada para el grupo. Aunque sea un tema personal del míster, somos prácticamente una familia y sentimos los problemas personales como si fuesen nuestros. Desde ayer que nos enteramos no ha sido muy agradable la noticia. Que se mejore la situación y sea lo menos posible. Una victoria más que se la dedicamos a Luis Enrique", explicó el capitán de la Selección sobre la ausencia de última hora del seleccionador por un asunto personal.

En cuanto al partido, Sergio Ramos admitió que "las circunstancias no son fáciles en ningún campo y con ningún rival. Lo importante hoy eran los tres puntos. El otro día jugó un equipo, hoy prácticamente otro y lo importante es ir probando jugadores nuevos y conseguir una nueva victoria".

El central de Camas sigue sumando participaciones internacionales con la Selección Española y ya tiene en su punto de mira superar a Iker Casillas, al que tiene a cuatro partidos, aprovechando para bromear sobre el asunto: "Está temblando ya...(risas). Le tengo un cariño especial. Me conoce desde que empecé y siempre me dijo que si seguía así sería el único en superarle. Al final los récords están para batirlos. Uno no está aquí sólo para aguantar palos, alguna alegría tendría que tener también".

Tras el encuentro ante Noruega, La Roja fue muy criticada por la falta de gol, ante lo que respondió el capitán que "el 9 vive del gol. Nadie duda de los jugadores que tenemos. El míster lo maneja muy bien y siempre es positivo que jugadores de arriba tengan éxito con el gol. Yo me tengo que preocupar de defender y de que no nos hagan goles, a partir de ahí, si puedo marcar mejor", reconoció.

También se pronunció por primera vez sobre la vuelta de Zidane al Real Madrid admitiendo que "no me corresponde tomar ese tipo de decisiones aunque a veces se diga que las tomo. Ni tomo el mando ni lo he querido nunca, soy el capitán. Son otros los que toman las decisiones y nosotros lo respetamos. Está claro que al final si hay alguien que conoce bien la casa es 'Zizou'. Siempre es una noticia muy positiva para todos su vuelta".

"Es una noria esto del fútbol. Siempre he tenido la conciencia muy tranquila. Agradezco los halagos del entrenador. Uno valora que te juzgue quien te conoce realmente. El que no te conoce tiene cierta libertad de opinar. Que compañeros del fútbol opinen así es una alegría", sentenció el capitán respondiendo a los últimos halagos recibidos.