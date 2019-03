Santi Cazorla, sobre su renovación: "No hay ningún jugador más importante que el club"

En una semana clave para la salvación del Villarreal CF en La Liga, Santi Cazorla a entrado en El Larguero para hablar de su sonada recuperación, una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante casi dos años. "Lo único que intento es aportar al equipo todo lo que pueda. Por suerte estoy cerca de lo que llegué a ser antes de la lesión, algo impensable cuando decidí volver o intentarlo. Lo veía imposible. Cada día tengo mejores sensaciones, soy más optimista y eso hace que disfrute más", explicaba a Manu Carreño.

A pesar de volver a jugar, Cazorla admite que "el miedo y el respeto siempre están ahí; lo tienes más presente en el día a día, el poder disfrutar cada momento" pero, pese al sufrimiento confiese que "eso hace que disfrute más de lo que lo hacía antes". Sobre su periodo de recuperación, confiesa que "hubo momentos difíciles" ya que "la lesión no avanzaba y eso era lo peor". "Hay veces que no ves soluciones y te planteas si todo el trabajo que estás haciendo dará su recompensa. Por suerte siempre veo el lado positivo de las cosas", explicaba el jugador del Villarreal, quien incluso se había planteado en dejarlo.

Sobre la posibilidad de volver a la Selección en una convocatoria de Luis Enrique, Cazorla comenta que "por ahora lo veo en la lejanía". "He tenido la suerte de estar en la mejor generación de la historia y siempre es una ilusión estar en la selección. Con Jesús he coincidido varias veces y me alegro mucho por él, es un futbolista espectacular y se ha ganado el estar en la convocatoria. No cierro ninguna puerta pero ahora solo quiero disfrutar del fútbol. Todo lo bueno que venga en el futuro, bienvenido sea. No me planteo nada a largo plazo ni pienso en cosas que puedan ser o no", zanjaba sobre el asunto.

El Villarreal tiene, este fin de semana, una batalla mano a mano con el Celta de Vigo, ambos equipos luchando por un puesto en Primera División. Con tan sólo cuatro puntos por encima de los gallegos, Santi sabe que "nos jugamos muchísimo y que esté Iago Aspas es una gran noticia, nos lo va a complicar mucho". "No hemos estado a la altura de las circunstancias, la situación es la que es y hay que ser responsable con ella. Es difícil verte en esta situación pero hay que afrontarlo. Es un partido fundamental para los dos equipos", admitía sobre la baja intensidad del equipo esta temporada.

Situación contraria es la que se vive en la Europa. El conjunto amarillo se jugará el pase a semifinales ante el Valencia, a pesar de que "queríamos evitar a los españoles, pero el sorteo es el que es", añadía Cazorla, nada contento con la situación. A pesar de ello, "será complicado superarles pero tenemos esperanzas en esa eliminatoria y vamos a pelearla al máximo para seguir vivos".

Ante una posible renovación con el Villarreal, Cazorla prefiere centrarse en el presente: "El futuro lo veremos. No me planteo negociar nada porque lo primero que hay que hacer es salvar al equipo. No hay ningún jugador más importante que el club. Ahora hablar de contrato me parece una falta de respeto por lo que está pasando el club. A día de hoy no tengo nada encima de la mesa. En cuanto consigamos el objetivo pues ya nos sentaremos todos a ver las opciones y que es lo mejor para cada uno".