¿Medicamento o droga?

La compañía farmacéutica Purdue Pharma acordó hoy el pago de 270 millones de dólares al estado de Oklahoma por su presunta responsabilidad en la extensión de la adición a los opiáceos que está provocando una crisis en EE.UU. Y es sólo la primera de las 1600 demandas a las que se enfrenta. La causa es la oxicodona, un potente analgésico vendido bajo la marca OxyContin, que mal administrado puede llevar a la adicción.

En la demanda se acusaba a la farmacéutica de lanzar una campaña de ventas muy agresiva y engañosa en la que se ocultaron los peligros de la adicción. Así que esa parte de la responsabilidad es evidente. Pero también parecería evidente que las autoridades correspondientes no estuvieron atentas cuando el engaño se publicitó ni actuaron sobre el control de las recetas y de las ventas, bien a quien no lo necesitaba como medicamento o, necesitándolo, no en las dosis prescritas. Las sobredosis relacionadas con el consumo de opiáceos en Estados Unidos se han cobrado 47.000 vidas en 2017. Un tercio de estas muertes se produjo por medicamentos suministrados con receta médica. Así que la farmacéutica será responsable, pero quizás no sea la única.