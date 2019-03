Para Ignacio Cosidó

Señor ex Director General de la Policía, portavoz del PP en el Senado en la legislatura que ahora se ha extinguido, quedamos impacientes a la espera de sus explicaciones referentes a las hazañas de la policía patriótica, dedicada a difamar a los enemigos políticos del Gobierno de Mariano Rajoy, en particular la formación Podemos y su líder Pablo Manuel Iglesias. De ningún modo sería aceptable que esa operación Pisa, acometida por funcionarios de policía, sufragada con caudales públicos y jaleada por el digital OK diario a la sombra de Villarejo, quedara impune. Veremos.

