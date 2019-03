"Las aparadoras de más de 60 años lo somos porque no nos queda otra, porque apenas hemos cotizado"

Paqui tiene 62 años y trabaja en el sector del calzado desde el año 1972, "he vivido todo el auge del calzado en Elche y toda la crisis posterior". Ella trabajó entonces en una fábrica, y lo dejó para trabajar desde casa y encargarse de su familia. "Cuando volví a buscar trabajo en el año 2014 me encontré con que las fábricas te ofrecen contratos de 3 o 4 horas, y trabajas 10 u 11 horas. Intentas ganar lo máximo posible pero los precios son tan ridículos que es imposible que puedas ganar más de 700 euros al mes", relata Paqui, a quién le sorprendió lo poco que ha cambiado todo desde los años 70, "yo cuando volví no me imaginé que las fábricas seguirían teniendo váteres con el tamaño de una cabina telefónica, con higiene nula y poca ventilación", nos cuenta.

Ahora Paqui busca trabajo, "porque no tengo posibilidad de cobrar más ayudas, tengo sólo 10 años cotizados. Yo he trabajado toda mi vida en casa para procurar que mis hijas no fueran aparadoras", relata. "Tenemos esa edad, 50, 60 años, porque no nos queda otra, porque no nos queda otra, porque no hemos cotizado, porque la sociedad no nos lo ha permitido. Cuando llegué a Elche estaba muy bien visto que la mujer, cuando nos casábamos, nos fuésemos a casa con nuestra máquina que nos prestaba el empresario y ahora nos encontramos con esta situación", dice y reclama: "que se nos valore, somos la base principal del zapato, si nosotras lo hacemos mal el zapato no tiene la prestancia que necesita".