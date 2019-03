"Durante el Apartheid se llegó a pensar que había dos cielos, uno para negros y otro para blancos"

La novela gráfica de la que hemos hablado hoy es un ejemplo saludable en los tiempos políticos que vivimos para apelar a los valores humanos de esos líderes que nunca han dejado de ser referencia política y humana en el mundo. La obra 'Mandela y el General' escrita por el periodista de John Carlin y el artista gráfico Oriol Malet, relata la relación de dos figuras de pensamientos completamente opuestos que tenían en sus manos el futuro de muchas vidas. Nelson Mandela y su más acérrimo enemigo, el general Constand Viljoen, líder militar de la Sudáfrica del Apartheid, y sus conversaciones secretas en búsqueda de la paz.

Malet y Carlin, que fue corresponsal durante seis años (1989 - 1995) en Johanesburgo de entonces 'The Independent,' nos explican en este libro cómo fue este periodo tan apasionante y a la vez tan difícil de la sociedad sudafricana. "Este libro nace en París y es el trabajo de tres piezas, de John, de nuestro editor y mía" nos explicaba Malet. Una obra en la que el tratamiento del color está muy medido desde el principio, "cuando le presenté la primera parte del proceso, la línea al editor, me dijo que funcionaba sola y que por favor no la coloreara. Por eso hice un uso simbólico del color, el azul para las sombras, el amarillo terroso para los buenos y el rojo para los malos", comenta Oriol Mlet.

Un libro que nos muestra esas conversaciones entre ambos líderes en Sudáfrica que para el autor, "Mandela domina casi como un dios en 'La Iliada', pero el personaje que es más interesante porque evoluciona, es el general. Él tuvo la tremenda integridad y honestidad de cambiar con los tiempos y dio un giro brutal" y continua explicando que "la figura del general y la de su hermano gemelo, uno decide ser soldado y el otro se mete en la iglesia protestante y rápidamente gira hacia una izquierda que cuestiona todo lo de Apartheid" narra Carlin.

El cambio de línea y de estrategia del general hizo que las cosas posiblemente ocurrieran en Sudáfrica tal y como las conocemos a día de hoy. "Si el general hubiera seguido en la línea inicial, sospecho que las elecciones se hubieran llevado a cabo con mucha violencia, pero la población negra iba a votar pasara lo que pasara" afirma el periodista.

El punto de entendimiento llego en esa reunión entre Mandela y el general, una mezcla de la integridad de ambos y argumentos que forjaron ese punto de inflexión para alcanzar la paz. "Se crea el inicio de una relación humana que se había deshumanizado" finaliza Carlin.