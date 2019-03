La triste historia de Jumbo: el elefante que inspiró la película 'Dumbo'

Dumbo vuelve a la gran pantalla. El clásico de 1941, basado en el libro para niños homónimo de Helen Aberson, vuelve a volar de la mano de Tim Burton, quien ha preparado una versión con personajes reales que aspira a conquistar la taquilla a lo largo de este fin de semana. Una versión en la que volvemos a conocer la historia de Dumbo, el elefante ridiculizado por sus grandes orejas que conquistó al mundo con su habilidad para volar.

Un paquidermo inspirado en otro, conocido como Jumbo, que no tuvo una vida mucho más sencilla que la de su versión cinematográfica. Para conocer la historia de Jumbo tenemos que remontarnos hasta 1862. Concretamente a Abisinia (África), cuando un grupo de cazadores lo capturaba cuando apenas tenía dos años y medio de edad.

Jumbo, la gran estrella del zoológico de Londres

Después de matar a su madre para poder capturarlo, el animal fue trasladado a París y posteriormente vendido al zoológico de Londres, donde se convertiría en uno de los principales reclamos del recinto a pesar de estar en pésimas condiciones, tal y como explicaba el director del zoológico Abraham Bartlett a través de una carta: "Nunca había andado por los caminos de Dios una criatura más deplorable y enferma".

Todo gracias a su procedencia y su gran envergadura. Mientras que el resto de compañeros de su especie medían aproximadamente 270 centímetros, Jumbo, también conocido como "la mascota gigante de los niños", rebasaba los tres metros con facilidad. Por esa misma razón, los responsables del zoológico decidieron encargarle a Matthew Scott, uno de los trabajadores del parque, la tarea de cuidar al elefante.

El vínculo con Scott

Durante los próximos seis meses, Scott y Jumbo se volvieron inseparables. De hecho, llegaron incluso a dormir juntos en la jaula, desarrollando un vínculo muy importante. Tanto es así que no le gustaba separarse en ningún momento de su cuidador. A pesar de que los responsables del zoológico le encontraron pareja, una paquiderma bautizada como Alice, Jumbo prefería pasar el día con Scott.

Con el paso de los años, la historia de Jumbo traspasaría fronteras, convirtiéndose en una auténtica estrella a nivel internacional. Un ritmo de vida frenético, que le llevaría a dar la vuelta al mundo, que supondría su perdición. Según un estudio de Richard Thomas, arqueólogo de la Universidad de Leicester en Reino Unido, la mala alimentación y las condiciones en las que vivía el animal acabarían con él. En dicho estudio, Thomas explica que el paquidermo acabó con la dentadura destrozada por una dieta basada en pasteles y con graves lesiones en sus huesos por cargar constantemente el peso de los grupos de visitantes.

La venta del paquidermo

En 1880, debido a los problemas de salud que había desarrollado durante los últimos años, el elefante comenzó a protagonizar actos violentos. Según cuenta el director del parque, solía destrozar el lugar donde debía dormir, llegando a ser considerado un peligro para los humanos. Tan solo Scott, que le daba whisky al animal para controlar sus ataques de ira, podía relajar al paquidermo.

Sin embargo, llegó un momento en el que el director del zoológico no pudo más. Temeroso de que los ataques de ira del animal se hicieran públicos, Bartlett decidió vendérselo al magnate circense estadounidense P. T. Barnum por 2.000 libras. Una vez en Estados Unidos, Jumbo realizaría espectáculos en compañía de otros elefantes de Barnum por todo el país para el circo de Barnum.

La muerte de Jumbo

Allí sería presentado, junto a una variedad de mujeres barbudas, la mujer de 160 años y los siameses Chang y Eng como el animal más grande del mundo. Cinco años más tarde, en 1885, Jumbo fallecía en extrañas condiciones a los 24 años de edad. Tras esta trágica noticia, Barnum aseguró que el paquidermo falleció después de proteger con su cuerpo a una cria de elefante del impacto del ferrocarril.

Sin embargo, tal y como revelaría David Attenborough décadas más tarde, su muerte no fue tan heroica. En su documental Attenborough and the Giant Elephant, estrenado en 2017, el director explicó que fue atropellado por una locomotora que venía en sentido contrario mientras subía al tren para partir a una nueva ciudad. Un impacto que le provocaría una hemorragia interna que le causaría la muerte.

No obstante, Barnum quiso sacar dinero del animal hasta después de muerto. Vendió su esqueleto por una parte y disecó su cadáver, que les acompañaba durante las giras. Por lo tanto, la historia de Jumbo es la historia de un paquidermo que fue explotado hasta el final de sus días, incluso hasta después de muerto. Una historia que dista de la recogida años más tarde por Helen Aberson, quien retrató una historia más amable sobre el elefante más famoso de la historia del cine.