Álvaro Benito, sobre los posibles fichajes del Real Madrid: "Necesita fichar gol, yo iría a por Kane o Mané"

Álvaro Benito se ha pronunciado en el Sanedrín de El Larguero sobre la renovación que el Real Madrid necesita en sus filas de cara a la próxima temporada. Con muchos nombres propios sonando como posibles fichajes para el equipo de Zidane, explica que "jugadores como Cristiano o Messi no hay ni aparecerán en los próximos 20 años con esta capacidad para dominar el fútbol mundial y conseguir estos registros, además de influir tanto en sus equipos para ganar tantos títulos porque prácticamente no han dejado que otros equipos ganen la Champions".

Entre todas las opciones, Neymar ha sido la más sonada desde hace meses para suplir la falta de gol que dejó Cristiano. "El próximo jugador más importante en el panorama es Neymar, pero para mí está unos cuantos escalones por debajo de éstos. Es un grandísimo jugador, pero éstos son extraterrestres. Es un jugador con una calidad inmensa y bonito de ver, pero su equipo no progresa en la máxima competición". Sin salir del PSG, el fichaje estrella del Madrid podría ser Mbappé "por juventud" aunque también "muy por debajo de Messi o Cristiano, de la influencia que pueda tener en un club como lo han tenido estos dos". Benito cree que "es muy difícil que venga este chico, tendría que haber un movimiento de mucha disposición del propio de jugador para cambiar de aires y que los clubes se sentaran a negociar. No creo que sea el caso".

"Ahora mismo el mercado del fútbol está muy inflado y hay jugadores que no valen el dinero que piden por ellos. Una oportunidad buena de mercado es Hazard, por los años que le quedan de contrato y que le puedes traer a un precio razonable siendo un buen jugador", explicaba Álvaro Benito. Ante la pregunta de Manu Carreño sobre Pogba admite que tiene "un pensamiento con él que no sé en qué posición juega. No sé si es un 10; luego si es un jugador tácticamente desordenado, muy irregular, con un gran potencial pero no soy muy amigo de este tipo de jugadores, dentro de que tiene una gran capacidad individual de jugar al fútbol. A mí no me entra por el ojo, pero es gusto personal".

Entre Neymar y Mbappé, Benito explica que "por edad e inversión me quedaría con Mbappé porque es un jugador que todavía puede progresar y que tienes muchos años para amortizar", aunque admite que el brasileño "estando al 100% es mejor jugador". Para concluir, Álvaro Benito resalta que "El Real Madrid necesita fichar gol, no le faltan futbolistas de creación, yo iría a por Harry Kane o Mané. Tiene muchos y muy buenos con año de fútbol por delante. Necesita gol. Se han ido 50 goles y no ha venido ninguno. No hay muchos goleadores en el mercado".