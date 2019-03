Kevin Costner: "Las películas me han enseñado a comportarme"

A su paso por Madrid, para presentar la película, Toni Garrido y Tom Kallene charlan con Kevin Costner del cine que, en ocasiones, nos dice quiénes somos mucho mejor que los periódicos o la radio. El cine describe la sociedad de su momento y se define, de una forma u otra, por los hombres y mujeres que conforman una constelación de estrellas. Y Kevin Costner es una de las figuras sobre las recae el peso de una industria de Hollywood durante los ultimos 30 años.

La romántica historia de atracos y fugas de Bonnie y Clyde se ha contado, escrito y rodado en muchas ocasiones pero casi siempre desde la misma mirada. Sabemos mucho sobre esa pareja de delincuentes que la sociedad estadounidense convirtió en mitos: esos Robin Hoods modernos que representaban a una sociedad empobrecida y desencantada durante la gran depresión. Pero hasta ahora, conocíamos muy poco de la cara B de ese relato.

Netflix

La película "Emboscada Final", dirigida por John Lee Hancock, es la última gran producción de Netflix y viene a llenar, precisamente, ese vacío: el de la historia real de los dos Rangers de Texas con métodos y habilidades de la vieja escuela, que abandonaron su retiro con el único objetivo de capturar a la pareja de criminales más conocida de América.

Kevin Costner interpreta en la película al agente Frank Hamer, un ranger retirado al que las autoridades deben recurrir a la desesperada ante la manifiesta incapcidad del FBI para detener a Bonnie y a Clyde.

Cuando se estrenó la primera película sobre esta pareja de delincuentes, de Arthur Penn, Kevin Costner tenía 12 años. "Me acuerdo hasta de la sala de cine. Fue muy emocionante (...) A mí me provocó, tal vez como a ti, ir a buscar libros inmediatamente, por lo gráfico que era todo y también porque mi familia era de allí, de esa zona de Oklahoma y lo perdieron todo en la gran sequía de los años 30."

Bonnie y Clyde se convirtieron en un mito, en parte por el sentimiento de simpatía que generaron en la gente de su tiempo. "Mi abuelo puso dinero en el banco a las 11h de la mañana, se lo dio a un banquero que conocía muy bien, y una hora más tarde cerraron el banco para siempre (...) Sufrieron hasta el punto de que nunca se recuperaron como familia, mi abuelo nunca se recuperó de aquello. Claramente la gente no tenía sentimientos favorables hacia las instituciones y los bancos."

A lo largo de su carrera Costner ha dado vida a personajes con distinto concepto de justicia; Ha hecho de agente de ley que persigue a otro gran delincuente en "Los Intocables", ha interpretado a un cowboy en "Open Range", a un fugitivo en "Un mundo perfecto", a un criminal en "Mr. Brooks" e incluso has hecho de "Robin Hood"... ¿Hasta qué punto es Kevin Costner una suma de algo de todos los personaje que ha interpretado? "A mí las películas me han enseñado a comportarme. Siempre supe que no eran reales. Pero cuando crean situaciones reales de heroismo, de bondad, de empatía, siempre pienso: tengo que ser así. Tenemos la oportunidad de ser heroicos en nuestra vida cotidiana, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Así que si en la oscuridad hubiera gente mirando nuestra vida, ¿querrían ser nosotros?"

Cadena SER