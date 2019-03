¿Puede ser presidente el imitador del presidente?

Ucrania celebra elecciones presidenciales el domingo y los sondeos apuntan un claro favorito. Se llama Volodymyr Zelenskiy y su mérito más destacable es haber interpretado al actual presidente en una serie de gran éxito en la televisión. Los escándalos de corrupción y el hartazgo de la clase política, en la que no confía más del 9% de los ucranianos, está en la raíz de esta inédita posibilidad. Y si no fuera por otros precedentes estrambóticos, no dejaría de ser una curiosidad excepcional en el panorama político internacional.

¿Podría pasar algo así en España? Pues vaya usted a saber. Porque la decepción política, si uno analiza los barómetros del CIS, es clara. La política, los políticos y los partidos son desde hace tiempo el segundo problema para los españoles, por delante de la corrupción, que es el siguiente, algo que haría sonar las alarmas de cualquier democracia. Y porque los representantes de la nueva política, que tantas esperanzas despertaron, están envejeciendo a una velocidad inaudita. Y porque, cuando nos llaman a las urnas, algunos plantean debates que sólo tienen en su interior. ¿Saben cuántos españoles respondieron al CIS que el aborto fuera uno de los tres principales problemas de España? Exactamente cero. Así que no digo yo que algo como lo de Ucrania no pueda pasar en España, pero si yo fuese Raúl Pérez quizás me plantearía hacer un máster. De los facilitos.