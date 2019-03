Los mejores discos de marzo para Sofá Sonoro: joyas para la primavera

Marzo se va pero nos ha dejado un gran legado musical, este mes han llegado a las tiendas grandes discos que repasamos en el Playlist de Sofá Sonoro.

Este mes ha llegado a las tiendas el cuarto disco del enorme Nick Waterhouse, el tercero de The Limboos, una de las bandas españolas más interesantes y creativas. También hay joyas perdidas como el disco perdido de Townes Van Zandt o el disco póstumo de Leo Bud Welch, un bluesman octogenario que debutó ya anciano y cuyo álbum final llega de la mano de Dan Auerbach, líder de los Black Keys.

También incluimos en nuestro Playlist el segundo álbum de Durand Jones, una de las grandes sorpresas del soul de los últimos años. También hacemos hueco al segundo trabajo de The Cactus Blossom, una fascinante banda formada por dos hermanos que ha publicado un disco fascinante como siempre lo son los de Andrew Bird, que no podía faltar con un trabajo que el mismo ha titulado My finest work yet. Un programa con una música brutal en un gran mes de lanzamientos.

