Crudo Pimento: la hipnotizante banda murciana con la que alucinan los neoyorquinos

"Si nunca les has visto, vas a flipar": esta es la mejor descripción que pueden hacerte para que te enganches a Crudo Pimento. La banda formada por Raúl Frutos e Inma Gómez, no es un grupo de música al uso y es que ellos crean sus propios instrumentos, su propio idioma y hasta un "personajillo" imaginario que es el que ha dado el nombre a su nuevo disco.

'Pantame' es su cuarto trabajo y obtiene el nombre de "una especie de amigo imaginario que cada vez que pinto siempre aparece", explica Raúl. Este personaje lo suele dibujar de forma recurrente pero con este LP se le ha quedado cara de "caballo muerto". Así lo ha interpretado por Cascales en la portada del disco -también es el autor de la imagen de los tres anteriores discos- y parte de la culpa la tiene la canción 'D.E.L.A.S.' donde los murcianos mencionan al equino. "A Inma no le gusta que diga estas cosas porque dice que está todo cubierto de un halo de muerte pero es así".

La fama ha llegado a sus vidas. Su aparición en la televisión (como por ejemplo en 'Un país para escucharlo' de Ariel Rot en La 2) ha dado "más conocimiento de la música que hacemos", aseguran. Incluso Raúl Frutos no puede salir a la calle por Murcia porque enseguida dicen "mira, el pequeñajo del palo". Con el palo se refieren a sus instrumentos. "Ya le digo yo que es muy reconocible", bromea Inma mientras mira la larga barba de su compañero.

Sus armas para crear música son inclasificables, son de fabricación casera, desde una caja de pimentón, a una marímbula de hojas de sierra, hasta un palo con una cuerda, pero todos con una función tímbrica. Esta expectación ante sus utensilios es algo de lo que huyen últimamente: "No queremos tampoco que se quede la historia de 'mira llevan un palo', estamos un poco cansados. No se trata de epatar con la imagen de decir tocamos cosas raras. Es simplemente un medio y un canal para conseguir ciertas sonoridades que nos acercan a formas del folclore que nos interesan". "No está pensado para el marketing", añade Inma.

Crudo Pimento, durante un concierto / Everlasting

La bienvenida a la electrónica

Con este disco, su abanico se ha abierto por completo a todo el público, incluso a gente mayor, algo que no entraba en los planes. En 'Crudo Pimento 2013' llegaron a la gente más cercana al delta blues y a la música del sur de los Estados Unidos, con 'Fania Helvete' el volantazo les llevó al público más metalero y del metal extremo, y con 'Teleiste Mouska' se acercaron los fans del hip-hop y de la música electrónica. Una amalgama de estilos que se amplía con 'Pantame' al flamenco, reggae, pop anglosajón o jazz. "Aquí hemos metido bastante música electrónica y sintetizadores que nunca habíamos utilizado", destaca Inma Gómez.

Y es que el productor Marco Buccelli es el primero que mete mano en su proyecto -hasta ahora todo lo habían producido ellos-. Crudo Pimento grabó en su estudio de Nueva York: "Nos dejamos llevar. Marco es un genio, viene de la escena del 'free jazz', del 'hardcore' en Boston, y se entronca directamente del folclore italiano. Tenemos vidas musicales paralelas prácticamente. Allí tiene una colección de sintetizadores modulares, vintage y cajas de ritmos soviéticas y nos volvimos locos".

La improvisación, capital en Crudo Pimento, continúa: "Al llegar a Nueva York seguimos el método de trabajo que hemos seguido siempre". Raúl e Inma llegaron a la gran manzana con todos los temas en preproducción pero allí "todo mutó". "Se improvisaron letras, los temas cambiaron como siempre. Marco es un gran profesional y nos permitía jugar en un estudio a reelaborar todo y crear nuevas canciones".

Junto a este punto electrónico destaca un componente potente de flamenco, incluso siniestro. 'Con sangre de quien te ofenda', 'La tierra te trague' y 'Una sombra en todo el cuerpo', -esta última recuerda a la atmósfera de Quentin Gas- son un claro ejemplo. "Fue como una locura intentar mezclar la tradición y la escuela flamenca que tenemos familiarmente con la 'dark wave' o la música siniestra de principio de los 80. Ese es el resultado, intentar encontrar esos dos mundos", destaca Raúl.

El inglés, el castellano inventado, el enoquiano (una lengua ocultista), entran en 'Pantame'. Hasta un videoclip 'lynchiano' con 'Hollow body'. Todo esto sin buscar "una elaboración poética".

Crudo Pimento impresiona en Nueva York

'Pantame' se presentó antes que en España en Nueva York el día 22 de marzo. Hicieron un pase privado. "Estamos muy emocionados porque se ha presentado el disco en un lugar mítico en Brooklyn, en el Warsaw de Greenpoint, que es una catedral de la música extrema, del 'hardcore' y del 'doom metal'".

"La gente se ha quedado loca. Han flipado. Tanto sellos como periodistas de ciertos medios se han quedado con los ojos abiertos… el flamenco les parece algo exótico y si se lo mezclas con 'dark wave' no entienden nada". Marco Buccelli y Xenia Rubinos son los principales impulsores de Crudo Pimento en Estados Unidos.

Las colaboraciones dentro de 'Pantame'

Paco Frutos, hermano de Raúl, aparece en 'La tierra te trague', mientras que la ya mencionada Xenia Rubinos tiene un excelente tema de reggae titulado 'Pantame'. "Somos devoradores de cultura jamaicana, de hecho tenemos la única banda del mundo en activo, junto a The Jolly Boys, de mento -un tipo de folcklore jamaicano-", señalan.

Por su parte, Paco Frutos siempre aparece en los directos de Crudo Pimento, y esta colaboración no la olvidará en mucho tiempo ya que viajó a Nueva York para grabar sus voces pero acabó haciéndolo en el estudio de toda la vida ya que una afonía le impidió hacerlo. "Hubo que grabar esas voces como hacemos todo, improvisado. Y sin enseñarle ni siquiera la canción y a la primera toma le puse el micro y salió. Él reniega pero no, la primera es la que vale", explica Raúl.

Crudo Pimento, acostumbrados a tocar escenarios tan diversos como en festivales -aunque confiesan que "como público no somos gente de festivales"- en peñas flamencas, en un conciertos didácticos para niños o incluso cárceles y puticlubs, estarán este 29 de marzo en Madrid en el Intruso Bar, en Barcelona el 5 de abril en la sala Sidecar y pasarán por Algeciras, Córdoba o el Sonorama Ribera entre otros.