"El sexo se convierte en una droga que necesitas"

La hipersexualidad o adicción al sexo se manifiesta de muchas maneras y no siempre son tan claras como para que los que nos rodean sean conscientes de lo que está ocurriendo. Carol Armero, sexóloga y entrenadora sexual, habla de adicción al sexo cuando la persona que deja de hacer cosas por recurrir al sexo. La hipersexualidad se manifiesta de múltiples formas: “puedes tener adicción a masturbarte, puedes tener adicción a consumir porno, puede ser a tener relaciones sexuales o solo un tipo de relaciones sexuales, pero si tú dejas de hacer otras cosas para recurrir a esto, tienes una adicción al sexo”. La vida sexual de un adicto al sexo es frustante. Se convierte en un placer efímero al que no se renuncia: “el sexo se convierte en una droga. Cuando esa adicción es a la pornografía, por ejemplo, afecta a sus erecciones y a su relación de pareja normalmente. Las personas que están con el adicto al sexo, también sufren esta adicción. “Muchas veces ni siquiera saben que lo son y justifican un problema de erección con una sobrecarga de estrés cuando a lo mejor es que es adicto al sexo y ya no consigue empalmarse si no tiene porno”. La peor noticia es que cualquiera poder ser adicto al sexo, tanto hombres como mujeres. La buena, que tiene solución.

La anticoncepción es otro de nuestros temazos y con Abel Renuncio, médico en ginecología y obstetricia, hemos diseccionado, en buena parte los grandes mitos de la misma. En un tratamiento anticonceptivo hormonal, por ejemplo, no es necesario guardar la semana de descanso. El anticonceptivo más utilizado es el preservativo, y no solo por los jóvenes. Solo entre los 25-35 años desciende su uso, que lo copa la píldora. “La eficacia de los anticonceptivos se mide con un medidor por cada 100 mujeres por cada año y la píldora solo llega al 0’3%. Mejores son los que no requieren uan implicación de la usuaria, como un DIU hormonal o un implante subcutáneo”.

Hablamos con Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo de esas noticia sobre la supuesta moda entre homosexuales de tener sexo sin protección con personas infectadas de VIH por experimentar el subidón de adrenalina de, quizás, pillar el bicho. No, no existe tal moda. No, no han subido el número d einfectados y esas noticias solo pretenden estigmatizar a la población homosexual. “Cada cierto tiempo tenemos que salir a desmentir que esto sea una moda. Solo se pretende estigmatizar aún más a los homosexuales.” Además, la inexactitud de las informaciones ofrecidas por los supuestos periodistas que dan la noticia se destapa en cuanto aseguran que personas con el VIH (que si están vivas, es por seguir un tratamiento) puedan infectar a otras. “Una persona con el cargamento retroviral que lo mantiene con vida, está demostrado que el virus se convierte en indetectable, por lo tanto en intransmisible. No infecta a su pareja”.

Y con Nacho Lorente, guionista y periodista de El Confidencial repasamos el documental emitido po #0 Living Neverland sobre la mansión de Michael Jackson y los supuestos abusos sexuales padecidos por los niños en su interior. Resulta espeluznante escuchar los testimonios de dos de esos niños que pasaban largas temporadas con el rey del pop y, como señaló Nacho, “resulta increíble tratar de entender por qué esos padres dejaban que los niños viajaran con él, durmieran en el rancho e incluso se les impedía el paso a la planta del hotel en el que estuviera con los chavales”. Como señaló el guionista, esta escandalera debería traducirse en una mayor concienciación sobre los abusos sexuales a menores.

Elia F. Granados nos trajo la última muestra de Lelo sobre prácticas sexuales no convencionales con nombres en inglés: Cuckold, o relación sexual de una mujer con un hombre que no sea su pareja pero con el consentimiento de esta. Pegging: intercambio de roles en los que la mujer penetra al hombre y el fisting o introducción del puño por la vagina o el ano.

Y terminé hablando, cómo no, de amantes habidos y por haber.. Porque nunca entenderé que haya personas que se queden con las ganas. O con la duda. Qué quieren que les diga…