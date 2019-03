Los episodios que tienes que volver a ver antes de que empiece la temporada final de 'Juego de Tronos'

Cada vez queda menos para el estreno de la temporada final de 'Juego de Tronos'. El 15 de abril es una fecha marcada en rojo en el calendario para los amantes de la serie George R.R. Martin, pero si no puedes esperar más, uno de los guionistas de la serie ha puesto deberes para que no se te olvide nada de cara al esperado final.

Bryan Cogan, coproductor ejecutivo y guionista de la serie de HBO, ha revelado en el medio especializado Entertainment Weekly los episodios que tienes que ver antes de empezar con la última temporada. Una manera perfecta de refrescar aquellos momentos indispensables. Son 21 capítulos.

Esta es la lista:

1x01 Winter is coming

1x02: The Kingsroad

1x09: Baelor

1x10: Fire and blood

2x03: What is dead may never die

2x06: The old golds and the new

2x09: Blackwater

3x03: Walk of punishment

3x04: And now his watch is ended

3x05: Kissed by fire

3x09: The Rains of Castamere

4x06: The laws of gods and men

4x08: The mountain and the viper

4x10: The Children

5x08: Hardhome

6x05: The Door

6x09: Battle of the Bastards

6x10: The winds of winter

7x03: The Queen's Justice

7x04: The spoilers of war