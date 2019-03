Amaia Erbina: "¿Si veo a España ganando algún día un Mundial? Por supuesto"

La Selección Española de rugby femenino se ha proclamado este sábado Campeona de Europa por séptima vez en su historia y por cuarta vez consecutiva tras imponerse en un abarrotado estadio Central de la Complutense a Holanda por un contundente 54-0 en el marcador. Una de las campeonas, Amaia Erbina, valoró la victoria en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega.

"Nunca sabes lo que te encuentras en el campo. Ha dependido mucho de nosotras. No las hemos dejado respirar. Súper contenta por el equipo. Holanda no tiene tanto rodaje ni tanta cantera como estamos teniendo nosotras y súper afortunada por el trabajo que venimos haciendo y de que lo podamos plasmar en el campo", explicó sobre la final.

Las jugadoras de la Selección ya piensan en el siguiente objetivo: Mundial de Nueva Zelanda en 2021. Y Amaia Erbina respondía contundentemente a la pregunta sobre el objetivo: - "¿Ves a España ganando el Mundial algún día?" - "Por supuesto", respondió la reciente campeona de Europa que además añadió que "para nosotras es un objetivo difícil como todo pero no imposible, es con lo que soñamos cada noche y creo que es un objetivo bastante alcanzable".

El cuarto título europeo consecutivo no cambia nada en la manera de trabajar de la Selección, tal y como reconoce Amaia: "Esto nos da mucho impulso y motivación para la clasificación de cara al Mundial, pero hay que mantener los pies en la tierra sabiendo que vendrán equipos que nos plantarán cara. Seguir trabajando como venimos haciendo para poder ganar a equipos más fuertes como Irlanda o Italia".

La otra noticia del partido fue la espectacular asistencia que registró la Central de la Complutense alcanzando los 8.900 espectadores, todo un récord en el rugby femenino: "Me lo estaba intentando imaginar para que no me chocara tanto, pero no te lo puedes imaginar si no lo vives. Al final tienes medio segundo para mirar a la grada. Te sientes muy arropada, es un momento muy especial", explicó.

Amaia Erbina terminó reconociendo cuál es uno de los objetivos que se marcan extradeportivamente: "Nuestro entrenador siempre nos dice que el objetivo en el campo hay que cumplirlo pero también que nos conozca más gente, difundir el rugby, saber que este deporte cada vez es más grande y poder tener el apoyo del público", sentenció.