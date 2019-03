Álvaro Benito: "Se acentúa la titularidad de Luca porque es su hijo"

Los analistas habituales del programa charlan con Manu Carreño y Dani Garrido y dan su punto de vista acerca de la victoria del Real Madrid y las del Barcelona y del Atlético durante el sábado.

La titularidad de Luca Zidane

Romero: “Intranscendente en el partido. No hay tenido nada de culpa en ninguno de los dos goles. Si hay alguien que puede poner a su hijo a jugar es Zidane, porque se lo ha ganado. En un partido en el que no hay nada en juego, no me llama la atención la decisión”.

Lluis Flaquer: “Si se llamara Luca Martínez, ¿hubiera jugado?”

Jesús Gallego: “Esto no vale para nada. Estos partidos no le van a servir. Hoy se ha demostrado que, con las decisiones que ha tomado, esto no vale para nada”.

Álvaro Benito: "Creo que si se acentúa más la titularidad de Luca es porque es su hijo y no por méritos deportivos o porque sea el tercer portero".

El Madrid ganó sufriendo ‘de vacaciones’

Manu Carreño: “Creo que esto no vale para nada, ni siquiera para Zidane. Va a mantener el tipo y el orden en el vestuario y se acabó. Lo que tiene que hacer el Madrid es planificar bien las salidas y las llegadas”.

Pablo Pinto: “Nadie conoce mejor que Zidane a esta plantilla, y no le hace falta ver más”.

Martín Talavera: “Hoy se podía haber dejado algún punto en el Bernabéu contra el colista. Es verdad que no te va a servir de nada, pero como institución no te puedes dejar ir”.

Álvaro Benito: “Sirven para muy poco, no creo que sean decisivos con ningún jugador. Zidane ya lo tiene claro cuáles sí y cuáles no. Las decisiones están tomadas. Quedan nueve partidos y hoy ya hemos visto sensación de vacaciones”.

El mercado veraniego en el Bernabéu

Gallego: “Creo que el Madrid va a seguir teniendo un gran problema. Hazard tiene 28 años, llega en el mejor momento de su carrera, pero no va a meter 30 goles”.

Manu Carreño: “Tengo dudas de que vayan a ir a por un 9. El Madrid tenía dos nueves luchando con Benzema y terminaron saliendo”.

Álvaro Benito: “El mercado no le va a permitir hacer una revolución al Madrid. Si me das a elegir entre Pogba o Kroos en su mejor estado de fútbol, a mi modo de entender el fútbol me quedo con Kroos”.

Romero: “El Madrid del año que viene no va a ser éste más Hazard”.

Pulido: “Zidane quiere aprovechar esta plantilla. Este Madrid es un equipo muy aprovechable”.

Messi reinventa el tiro a lo ‘Panenka’

Manu Carreño: “Nunca había visto una falta a lo ‘Panenka’”

Pablo Pinto: “Con Messi tiene que haber 5 hombres en la barrera, uno tirado en el suelo y otro en la portería además”.

Jordi Martí: “Lo que hizo Víctor Sánchez no era algo improvisado, lo que pasa que no le salió bien. En cuanto a LaLiga, si me dices el verbo ‘sentenciado’ te tengo que decir que no. LaLiga no está ganada para el Barça”.

¿Año de cambios en el Atlético de Madrid?

Martín Talavera: “Para mí sí que LaLiga se ha terminado. La parcela defensiva se va a tener que reforzar. No se descarta que Filipe Luis pueda continuar la temporada que viene. Veremos si sigue también Juanfran que tiene oferta. No va a haber desbandada en principio este verano”.

Jordi Martí: “El tema de salarios en el Atlético es un problema. Griezmann está muy por encima. No tiene dinero para pagar a otros”.

Manu Carreño: “La cuestión es que si lo que se le paga a Griezmann y se le paga al ‘Cholo’ limita a la hora de pagar más a los demás”.

Pablo Pinto: “Yo si hubiera sido el Atlético de Madrid no hubiera renovado a Griezmann por esa cantidad, porque eso no es ser el Atlético de Madrid. Al final has jugado la temporada con 18 jugadores porque no te ha dado para tener más”.