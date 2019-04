La depresión existe

La palista Anna Boada, ganadora de la medalla de bronce en el Mundial de 2018 acaba de anunciar que se retira porque sufre depresión. Lo anunció en una gala en la que se la iba a premiar y se quejó amargamente de que se entiende mejor la rotura de un brazo que una dolencia mental

La depresión no desaparece por hacerla pública, ni desaparece para Boada ni desaparece para los miles de españoles que la sufren. Pero hacer un gesto así ayuda y acompaña. Uno de los tabús más injustos de la sociedad tiene que ver con los problemas de salud mental, la percepción que hay de ellos -a veces entre la burla y la frivolidad- y sobre todo sus consecuencias. Hablamos de una enfermedad grave que te disuelve, te apaga, te quita las ganas de vivir y en muchas ocasiones termina en el suicidio. Yo entiendo que estas cosas se dicen poco, estas cosas no se señalan mucho, las cifras no se suelen decir y hay muchísima gente que prefiere no saber. Pero las cosas no dejan de existir porque pasemos de ellas. Las cosas existen y se empiezan a remontar cuando personas de tanto éxito como Boada anuncian que tienen depresión.