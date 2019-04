Es un error mantener a un jugador a cualquier precio

El futuro de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid sigue en el aire. El director de El Larguero, Manu Carreño, reflexiona sobre el futuro del jugador francés unido a la importancia de mantener un jugador de estas características a un precio razonable.

“Es imposible que pase un día sin que se hable de Griezmann, entre otras cosas porque su cláusula baja de los 200 a los 125 (millones). Creo que eso está hecho para facilitar, si Griezmann quiere, la salida del jugador francés en verano”, comenzó.

“Tuvieron que pelear, y pelearon como nunca habían peleado un fichaje. Consiguieron que se quedara, yo creo que se han dado cuenta que es un error mantener un jugador a cualquier precio; al final a la larga se demuestra que es un error. Es un multimillonario en una casa que no está a ese nivel. No se puede mantener una ficha de ese nivel durante mucho tiempo. No digo que se vaya a ir, pero yo no pondría la mano en el fuego ni te diría que se va a quedar seguro, eso sólo lo sabe el Atlético de de Madrid y el propio Antoine Griezmann que tiene una cláusula de 200, pero que a partir del 1 julio se le baja a 125”, continuó.

“Tal y como están las cosas 80 por Lucas, 80 por un central, 65 por un portero… Llevarte a Griezmann por 125, a lo mejor hay alguien que tiene la tentación y si lo quiere, y quiere Griezmann, se irá, diga lo que diga Cerezo o quien sea. Eso no quiere decir que se vaya a ir seguir, ahora mismo es imposible asegurar nada porque queda mucho hasta el uno de julio”, concluyó.