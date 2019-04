Anna Boada: "Dentro de mi cabeza no he decidido dejarlo al completo"

Anna Boada, vigente bronce mundial en dos sin timonel femenino en 2018, anunció este domingo en la gala de la Federación Española de Remo que dejaba de competir debido a "problemas de salud mentales".

Por ese motivo la propia Anna Boada pasaba por El Larguero este martes para contarnos como se encuentra. "Estoy muy bien, por eso fui a la gala y por eso quise sacarme un poco la espina, es todo lo que pretendía, no hay nada más".

La deportista dejó claro que lo que tiene o por lo que ha pasado no es una depresión. "No es que me hayan diagnosticado una depresión, simplemente he tenido un momento duro como cualquier persona en el que ves también otros intereses y te agobia quedarte en un sitio cerrado tanto tiempo e igual sí que creo que se hubiera podido gestionar de manera diferente desde mi punto de vista"

También comentó que no su decisión de parar no es definitiva y que de hecho sigue practicando. "Parar de remar no he parado, no estoy entrenando al mismo nivel pero sigo haciendo deporte porque es algo que me llena. Dentro de mi cabeza no he decidido dejarlo al completo porque creo incluso de volver a intentarlo si quisiera".

Más tarde explicó más a fondo lo que le sucedió. "Tuve agobios en el sitio en el que estaba viviendo y en el que llevaba muchos años... siempre me he considerado como una persona que ha necesitado ir a otros sitios y abrirse un poco más y el no poder hacerlo sigue me produjo un poco de estrés. Tuve que dar un paso atrás y como mucha gente comenta avanzar no significa siempre ir hacia adelante, verlo desde otro punto de vista te ayuda a analizar todo".

Además, dejó claro que le molesta "A mí ningún médico me ha etiquetado, tampoco creo que se debe calificar como depresión. Es un tema muy complicado. Muchos tenemos dudas en algunos momentos de la vida e igual sí que yo he necesitado otro tipo de ayuda, pero no me gusta que hablen tan abiertamente de algo que tampoco saben".