"España suena a rock, a pop, a tradición y vanguardia"

La música y la tele se llevan bien. Atrás ha quedado ese comentario repetido por directivos sobre si programabas música, la gente cambiaba de canal. En los últimos años la música figura en las parrillas televisivas con programas como "Cachitos", "La Hora Musa", "Canciones que cambiaron el mundo" con Zahara al frente o"Ritmo urbano" en la 2 de TVE.

Hoy hemos juntado en La Ventana a un músico como Ariel Rot que presenta un programa en la 2 de TVE "Un país para escucharlo". “El programa fue un regalo y me gustaría que no quedara aquí, que tuviera continuidad”confesaba Ariel; apuntando que antes “la tele ignoraba la música pero es verdad que ahora está recuperando un hueco que quizá es el que está logrando en la cultura”.

Y lo tiene claro “Vivimos un momento dorado para la música en España, una España que suena a muchas cosas: a rock, a pop, a tradición y vanguardia”

La otra invitada es Travis Birds,autora e intérprete de la banda sonora de la serie "El embarcadero". Que nos relataba de dónde venía;"llevaba un tiempo picando piedra sin suerte. Me fui a Ecuador para cambiar de vida, de rollo. Es verdad que saqué un disco que me costó mucho y pensé que todo iba a ser un camino de rosas, pero no fue así. A la vuelta me dieron el regalo de la serie”

“La serie me ha puesto en el mapa de la música pero tampoco me quiero volver loca”