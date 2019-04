La "W" de las Rosas

No sé si conocen aquella teoría según la cual todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Incluso hay quien apunta que no es una, sino hasta siete las personas de las que seríamos prácticamente una fotocopia. No entraremos en detalles científicos que la avalen o la desmientan, pero esa teoría existe y lo que es seguro es que supone un magnífico punto de partida para contar una historia, para escribir una novela.

Sí, porque tener un doble permite un juego de espejos, una mezcla de realidades y un, si me apuran, un disfrute de la impostura que puede ser o muy divertido o muy serio; o las dos cosas a la vez, como es el caso que nos ocupa esta tarde.

Hoy presentamos en “La Ventana” un libro escrito a cuatro manos por un padre y una hija. Hombre, el padre Isaac Rosa, ya es escritor, muy conocido además, es un gran cronista, a mi juicio, de la España miedosa y cabreada; es de alguna forma un activista, también y un gran retratista de la vida y sus dificultades en el siglo de la precariedad.

Todo eso ayuda, sin duda; pero lo más notable es que esta vez ha compartido la experiencia de escribir con su hija de catorce años, con Olivia. Y les ha salido un paseo muy interesante y muy entretenido por los territorios de la adolescencia. Con sus dudas, su acoso escolar, sus diálogos digitales, con la amistad, la lealtad, la curiosidad infinita, la timidez, los primeros cosquilleos del amor, o del deseo; la novela se titula “W” por el nombre de las dos protagonistas que son Valeria y Valentina.

Hoy que celebramos el día internacional del libro infantil y juvenil me permito recomendarla. Primero porque cualquier vía de acceso a la lectura me parece muy saludable; segundo porque en las páginas de “W” muchos lectores y lectoras de esa edad se van a reconocer; y tercero, porque los más jóvenes van a descubrir si es que no lo conocen algo que pervive en el paisaje sentimental de varias generaciones: que son algunas canciones de los Rolling Stones.