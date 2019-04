María, una artista de los pies a la cabeza

María, ¿tú te acuerdas de cuándo dijiste por primera vez eso de "mamá, quiero ser artista"?

La verdad que sí. Fue un poco tarde, pero si que me acuerdo. Fue hace unos 10 años o así, que empecé con este mundillo

La cosa para vivir esta difícil, ¿no?

Pues sí, de hecho la mayoría de la gente que yo conozco en este mundo al final tiene que hacer todo tipo de trabajos: cuidado de niños, camareros...

¿Tú trabajas de administrativa?

Sí, eso es, pero en mi trabajo no saben nada de esto. Al principio sí que había algún conato, pero una vez que se empiezan a meter contigo dices: "que necesidad tengo de hacer yo aquí la payasa gratis".

¿Ser bohemio no es lo que tú te imaginabas?

A mí es que lo que no me gusta es pasar hambre. Yo me puedo considerar una aficionada un poco más especializada, y desde que he conocido a gente que está muy formada yo les veo que van de aquí para allá, pasándolo mal... se dedican a lo que les gusta, pero a qué coste.