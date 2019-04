Este Barça sigue sin convencerme y esta liga es una de las peores de los últimos años

El FC Barcelona consiguió sumar un punto en la noche del martes ante el Villarreal tras empatar a cuatro goles en el tiempo de descuento. Para Manu Carreño, el juego que muestra el equipo blaugrana dista mucho de estar a un buen rendimiento, al igual que el de otros equipos en la parte alta de la clasificación.

"Este Barça sigue sin convencerme, lo dije empezando, lo he dicho la mitad y lo sigo diciendo a día de hoy, y esto cuando no está Messi, no me convence", comenzó el director de El Larguero.

"Ha mejorado mucho en la fiabilidad atrás, que empezó concediendo bastante más y ha ido mejorado en eso, pero no me convence, es un Barça que no me transmite sensaciones", prosiguió.

"Para mí, es una de las peores ligas de los últimos años, con un Real Madrid que ya habéis visto... Los atléticos están celebrando ¡que están a ocho puntos! Irán al Camp Nou, puede haber alguna opción, pero están tan mal los demás, tan irregulares, que un Barça, en ocasiones bastante ramplón, se basta y se sobra para sacar la liga adelante. Tiene a Messi que es un comodín: sale a calentar, tiene una falta y la enchufa", concluyó.