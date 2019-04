SED estrena el videoclip de 'Ballena Varada'

¿Alguna vez te han roto el corazón y te has partido en mil cachos? De eso trata la historia de Ballena Varada, el nuevo single de SED. Tras el fin de una relación, tu mente no para de retorcerse, no dejas de mirar sus fotos e incluso te autoflagelas tanto que hasta dejas de ir a esa 'Disco a la que tanto vas' solo por no cruzarte con tu ex. Con la ayuda de unos hombrecillos de verde, que no paran de patearte, sacarás la fuerza necesaria para salir de ese pozo de tristeza en el que te has sumergido tu solito.

SED presenta 'Ballena Varada' / SED

Estos seres, que solo tú los puedes ver -porque para el resto de la gente son un croma que muestran la realidad-, te clavan flechas, te ponen cabeza abajo, te lanzan en un carrito del super por unas escaleras cuesta abajo e incluso te hacen pedacitos con una motosierra como si fueses un simple muñeco de trapo. Una divertida recreación, obra de Villa Valencia, que habla del doloroso proceso de superación de una ruptura.

Sergio Delgado, aka SED, convierte todos estos "palos" en una terapia de choque para sobreponerse y acabar arreglando su patata (lo que vulgarmente conocemos como corazón). Y así cerrar ese libro que se titula 'Nuestra relación de mierda'. Esta canción forma parte de Aves de Museo, el EP que publica SED el 5 de abril y que serán presentadas el próximo 24 de abril en la sala Siroco de Madrid.