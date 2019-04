Luis Rojas Marcos: "La homofobia solo tiene cura psiquiátrica si la persona que la sufre es consciente de que tiene un problema"

Lo que nos faltaba en la radio: resulta que hablar es saludable y alarga la vida. Lo dice el doctor Luis Rojas Marcos, uno de los psiquiatras más relevantes del mundo, jefe de los servicios de salud mental de la ciudad de Nueva York durante más de una década. Ha venido al programa a presentar su nuevo libro "Somos lo que hablamos: el poder terapéutico de hablar y hablarnos" (Grijalbo) en el que cuenta más historias personales que nunca. Relata, por ejemplo, que era muy mal estudiante y que en cuarto de bachillerato suspendió todas las asignaturas menos "las tres marías" (gimnasia, religión y formación del espíritu nacional). Pero enderezó su camino gracias a empezar a tocar la batería, que le dio capacidad de concentración y autoestima.

Si hablar es terapéutico, no hacerlo es una tortura, como evidencian los casos de más de 80.000 personas que viven en confinamiento solitario en las cárceles de Estados Unidos. Nueva York es su ciudad de adopción, la que le acogió en el año 68: "Cuando yo me fui España era una dictadura y mi hermano estaba en la cárcel. Hoy en día España es un gran país en todos los sentidos, y uno de los más sanos en salud mental, física y social. Es un país demócrata y libre, uno de los primeros del mundo estabilidad y tolerancia. tengo que decir que cuando digo esto me dicen: no, no, es que tú no sabes, porque la queja se ha convertido en el instrumento de comunicación"

Además, preguntamos al doctor Luis Rojas Marcos por su opinión acerca de los cursos clandestinos para "curar" la homosexualidad impartidos por el obispado de Alcalá y revelados estos días por los medios. Su mensaje está lleno de esperanza: algún día la homofobia desparecerá del conjunto de prejuicios que tienen los humanos.