"El argumento de 'Identidad borrada' es apasionante y terrible"

Carlos Boyero nos trae, como cada semana, dos estrenos para este próximo viernes. Esta semana nos trae dos dramas sobre maltratos y torturas a personas inocentes: 'La sombra del pasado' y 'Identidad Borrada'.

'La sombra del pasado' es la nueva película del alemán Florian Henckel y cuenta la historia de un joven alemán que huye a la Alemania Occidental y se enamora de una chica. Lo que no sabe es que le une a su padre un oscuro secreto del pasado. "Tenía expectativas", valora Boyero, "pero tiene un problema: son 3 horas y 10 minutos. No puedo hablar de ella entra porque di cabezadas". "Se me hace fatigosa", concluye.

'Identidad Borrada' narra la historia real de un chico homosexual que nace en el seno de una familia bautista y es mandado a terapia para cuarle. "El argumento es apasionante y terrible". Sin embargo, "es más interesante lo que cuenta que cómo lo cuenta. Pierde fuerza drámatica".