"Estamos en una sociedad en la que cada vez hay más personajes y menos personas"

Vivimos con estrés, cansados,. Hace unos días leíamos que la generación Z, los nacidos a partir de 1997 son más ansiosos y depresivos que generaciones pasadas. Sienten presión en el ámbito académico, por el futuro, por aparentar en redes, por asuntos relacionados con el sexo. Son los hijos de una sociedad cansada que retrata a la perfección el documental ‘Kómoda’ de Nicolas Coronado

‘Kómoda’ "es nuestro grano de arena para que la sociedad este mas consciencia y el poder e cambio que tenemos”.

En una sociedad cansada, en la que queremos llegar a todo y no llegamos a nada Las mayores consecuencias las sufren aquellos aspectos que no son de entrada prioritarios como el sexo, la convivencia familiar, el dedicar tiempo a uno mismo. “La humanidad tenemos mucha voluntad pero no lo ponemos en práctica.”

"La naturaleza es una gran fuente de alimento que hemos perdido. El pasear por la montaña o reparación en la montaña nos repercutiera beneficiosamente pero no lo hacemos." Porque el "crecimiento espiritual depende de nosotros de una búsqueda individual."

El propio Coronado ha confesado que el dolor del rechazo lo ha sentido en el ámbito profesional donde "tú vas con todo lo bueno que tú tienes y no vale."

El tener que aparentar es el mal de este siglo. "Estamos en una sociedad en el que hay más personajes y menos personas." Cada vez hay menos autenticidad, la gente es menos honesta con lo que hace. Para Nicolás Coronado el modelo de vida es vivir en el campo y respirando aire puro.