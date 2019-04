Antic: "Nos olvidamos de que el Atlético de Madrid ahora es el undécimo club con mayor presupuesto"

Un viejo conocido de los banquillos de Barcelona y Atlético de Madrid como es Radomir Antic ha pasado por El Larguero para analizar el gran choque liguero entre ambos de este fin de semana: “Este partido tiene morbo, pero es evidente que en esta época ni Atlético ni Barcelona están en su mejor forma (…) Una victoria rojiblanca por supuesto abriría posibilidades y el Barcelona todavía tiene tres competiciones de por medio…”.

“Creo que nos olvidamos que el Atlético de Madrid ahora es el undécimo equipo con más presupuesto del fútbol mundial. El Atlético ha cambiado su forma de ser y para competir hay que invertir”, ha asegurado Antic.

Además, el serbio ha dicho no saber si Griezmann encajaría en el Barcelona: “Es un jugador que en el Atlético tiene un rol muy especial, casi segundo punta y en el Barça como están jugando ahora mismo no lo veo”. Además, ha dicho sobre la planificación atlética: “Hay que encontrar un jugador que sepa sacar el rendimiento de sus compañeros. Este miércoles destacábamos el juego de Parejo, que aprovechó los espacios para beneficiar mucho con sus pases a Rodrigo y Gameiro”.

También sobre el Atlético ha añadido: “El Atlético jugó contra el Alavés hace una semana con tres puntas y marcó cuatro goles, el siguiente partido en casa no sacó la misma idea”. En un partido para el que, confiesa, le gustaría “que ganase el Atlético, porque por supuesto que soy más atlético, pero no va a ser fácil”.

Un Antic que ha asegurado no creer que Modric no merezca el Balón de Oro: “Él lo está haciendo bien y creo que no es justo poner en mi boca que Modric no merece esto o lo otro. Nunca me gusta este tipo de premios porque un título individual en un deporte colectivo no me gusta, yo soy un hombre de fútbol”.

El Madrid necesita fichajes

Por último, sobre el cambio de banquillo en el Real Madrid, ha querido apuntar: “Para solucionar un problema, tienes que detectar un problema. Hay problemas por supuesto. Volver al pasado no sé si es forma de resolver problemas. Zidane por supuesto tiene mano izquierda, lo lleva bien, pero también todos coincidimos en que el Real Madrid necesita unas nuevas incorporaciones”.