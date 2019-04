Javier Moyano: "Añadir cinco minutos me parece excesivo. Esa jugada está de más"

El Real Valladolid sigue jugándose su permanencia en primera división después de la derrota contra el Leganés en la jornada 30 de La Liga. El club madrileño marcó en los últimos segundos del descuento, en una jugada que ha suscitado una gran polémica en torno al club pucelano. "No se puede volver hacia atrás. Lo que ha pasado, ha pasado. Hay decepción por lo sucedido pero tenemos que empezar a pensar en el partido del domingo que es muy importante", comentaba uno de los capitanes, Javier Moyano en El Larguero.

El futbolista ha admitido a Manu Carreño que "añadir los cinco minutos es excesivo" ya que "los cambios han sido rápidos, en el partido no había pasado prácticamente nada, sí es verdad que han ido a analizar dos jugadas, pero han sido muy rápidas porque eran claras". "Una vez añadido hay que jugarlos y trabajarlos, no se puede hacer nada. Que no sirva como excusa, pero esa jugada está de más. Hay un saque de banda, un jugador que encara a Nacho, un centro y un gol", siguió insistiendo el jugador del Valladolid.

Moyano, que entró en el tiempo de descuento, recibió una tarjeta amarilla en una reclamación al árbitro. Aunque en las imágenes pareciera que el colegiado le llegaba a expulsar, el capitán indicó que "no me ha llegado a sacar la roja, lo único que le he pedido es que me señalara lo que llevábamos de tiempo añadido porque en el marcador no se veía". Tras eso, "le he pedido explicaciones, entendiendo yo que era una jugada totalmente fuera de juego".

"Me dijo que había añadido algo más de tiempo por la sustitución. Es una situación atípica, no recordaba que se añadía sobre el añadido. Otra situación nueva que vivimos. Ahora a pensar en el partido del domingo que es muy importante. Son ocho jornadas, cinco jornadas en casa y cuatro equipos detrás de nosotros. A partir de ahí todo lo que pase dependerá de nosotros y lo que podamos hacer. Somos capaces de conseguir un resultado positivo", zanjaba Javier Moyano.