¿Puede ganar esta Liga el Atlético de Madrid?

Finalizada la jornada 30 y a las puertas de la siguiente, en El Larguero debatimos ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid pueda ganar el campeonato nacional. La victoria en el Camp Nou este fin de semana ante el líder abría las opciones de poder competir por La Liga. Sin embargo, Jordi Martí y Marcos López lo tienen claro y es que el equipo del Cholo no tiene ninguna opción de título.

Por otro lado, Romero y Talavera siguen creyendo en el club rojiblanco. "Puede ganarle pero necesita ser valiente y salir a ganar. El empate y la derrota es el mismo resultado ante el FC Barcelona. Tiene que hacer lo que no hizo en Turín, mandar el equipo arriba. El mensaje del Cholo no tiene que ser “el no perder nos vale”. Hay que dar un puñetazo encima de la mesa en el Camp Nou porque el Barcelona no está para tirar cohetes", indicaba Antonio Romero, a lo que Talavera añadía: "Va a salir a ganar. Si no se pierde, sigue habiendo Liga. El Atlético de Madrid llega bien, ha vuelto a sonreír. El FC Barcelona no es un equipo fiable".