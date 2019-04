Adriano Correia, ex jugador del FC Barcelona y el Sevilla, ha hablado esta madrugada en El Larguero comentando que está "muy bien, terminando la tercera temporada" en Estambul, donde juega en el Besiktas JK. "Ha sido una experiencia muy bonita después de haber estado muchos años en España y así poder probar otra Liga que ha ido creciendo. El primer año que llegué gané un campeonato. Ahora estamos peleando esta temporada para ver si podemos llegar a segundo puesto para la Champions", explicaba el brasileño.

Recordando su paso por España, Adriano admite que "no me puedo quejar, ha sido una muy buena carrera". El brasileño llegó al Sevilla FC "con un gran proyecto", club en el que "conseguimos títulos importantes". Ya en el FC Barcelona, confiesa que "fue uno de los momentos más importantes de mi carrera, poder ganar los títulos que he ganado, el estar con los mejores jugadores y aprender mucho de ellos, juntos con los entrenadores que tuve". Ante la posibilidad de que ambos equipos se puedan enfrentar en un futuro jugándose La Liga, Adriano se decanta por el conjunto andaluz: "Que gane el mejor. Pero el Barça ya tiene muchas y seguramente se lleve otra este año. Yo diría esta vez el Sevilla".

Con el encuentro entre el conjunto blaugrana y el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina, el brasileño apunta que los de Valverde "son favoritos en todas las competiciones y van a por el triplete". De ganar este sábado en el Camp Nou "daría un golpe importante a La Liga, son once puntos, que no ganara el Barça sería muy difícil". Destacó también la gran adaptación de Arthur al equipo "con un fútbol similar a Xavi" y de Malcom "con una gran proyección". También habló sobre Coutinho al que desea que "pueda reencontrar el fútbol que le ha hecho llegar al Barcelona, estoy convencido de que volverán a verlo con confianza de nuevo".

No se olvidó tampoco de otro de sus compañeros brasileños, Neymar, del que ha comentado que "va mejor, recuperándose de la lesión" después de una recaída. Adriano apunta que el brasileño se habrá arrepentido de su salida del Barcelona "en algún momento" ya que "todos los que hemos estado en el Barcelona y salimos, nos hemos arrepentido. Es joven y creo que ha elegido lo que pensaba que era mejor para su carrera. Yo lo veía muchos años más en el Barça. Ha sido una lástima de que fuera al PSG, pero siempre le he deseado lo mejor en su carrera y a su familia". Aunque de la renovación de Neymar "no lo he hablado con él, son cosas personales".

A falta de dos meses para que su contrato con el Besiktas JK concluya, Adriano habla de la posibilidad de volver a España: "La verdad que volvería. Cuando estuve en Barcelona me llamó Monchi, estuvimos hablando pero en ese momento no pudo ser. Yo me encuentro muy bien, pero a ver lo que pasa en un futuro. Estoy hablando mi renovación con el club, me están llegando otras ofertas también. De momento no hay ofertas de España, me pensaría muy bien lo de ir".