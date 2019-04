Andrea Esteban: "El fútbol ya me hacía más daño que alegrías me daba"

La fortuna futbolística ha sido esquiva con la mayor crueldad posible con Andrea Esteban, una jugadora de enorme talento que a los 23 años ha tenido que pasar por el quirófano hasta en 10 ocasiones. Hace unas semanas anunció su retirada del fútbol después de haberse roto cuatro veces el ligamento cruzado de su rodilla derecha y una el de su rodilla izquierda.

Andrea, la que todos coinciden era una de las grandes promesas del fútbol femenino, atiende la llamada de El Larguero: “Llega un momento en que te das cuenta de que hay algo físico contra lo que no puedes luchar y que te limita. Ha llegado el momento de pensar fríamente en dejarlo porque me hacía más daño que alegrías me daba”.

“Empecé muy joven en el alto nivel, debuté en Primera a los 15 años, tener tantas lesiones tan joven te hace madurar. Es una decisión que ha sido muy, muy difícil, mi cirujano me ha tenido que dar el empujón”, asegura la turolense.

Destaca Andrea a su cirujano ya que la ha “empujado a pensar de aquí a 10 años”, aunque para ella “es muy difícil contener la emoción porque ahora por ejemplo hace tres meses de mi última operación y me encuentro bien”.

“Es duro ver a compañeros que has tenido desde los 14 o 15 años y cuando tú eras una de las promesas de tu generación y ellas están compitiendo a alto nivel, mientras que a ti te lo ha impedido algo que no depende de ti cuando tu único sueño desde pequeñita era ser futbolista”, sentencia Andrea a Yago de Vega.

Aunque cada final es un nuevo comienzo y Andrea ya pelea por ser una gran entrenadora, algo que, admite, la “apetece bastante”. Las cicatrices, ya están asimiladas: “Al principio te quieres borrar todas las cicatrices, pero luego las aceptas como algo de ti misma que te ha hecho ser quien eres”.