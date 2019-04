La experiencia total de Cala Vento

Aleix y Joan forman uno de los dúos más potentes del indie nacional y con tan solo cuatro años en la escena ya les ha dado tiempo a crear un Balanceo perfecto entre la frescura de su improvisación y la madurez de sus letras y sonidos. Estos chicos de L'Empordà siguen a su rollo, y ¡qué rollazo tienen!

Cala Vento sorprendió con su disco homónimo en 2016, se confirmó con Fruto Panorama en 2017 y Canciones de Sobra (EP) en 2018, y ahora con este tercer trabajo, Balanceo, hacen balance -pese a que suene redundante- de todo lo que les ha pasado en estos últimos años.

Este nuevo LP surge e medio de la gira del anterior disco y con unas cuantas ideas. Aleix: "Decidimos hacer una casa rural -una masía- de unos amigos de Joan y ahí salieron bastantes cosas interesantes y distintas a lo que veníamos haciendo. Nos dimos cuenta de que si le dedicábamos más tiempo salían cosas mucho más trabajadas, más ricas en todos los sentidos. Y ahí dijimos, este disco vamos a grabarlo con más tiempo".

La crisis de Cala Vento

"Componer canciones, grabarlas y después interpretarlas en vivo… es un proceso tan largo que hay veces que una canción que has compuesto hace un año no te apetece grabarla. Estás aburrido de ella. Y es lo que nos pasó", explica Aleix. Sin embargo, un parón les sirvió de reactivación. Joan: " Las hemos machacado muchísimo (las canciones) y tomamos la decisión de no tocarlas más hasta llegar al estudio, fue un mes y medio antes o así. Cuando entramos al estudio había muchas cosas que no recordábamos y eso provocó más improvisación, más frescura a la hora de grabar, y a uno mismo le aporta una novedad que le hace vibrar un poco más las canciones".

Ahora, Cala Vento ha dado un paso más y ha pasado a autoeditarse. Han pasado tocar desde adolescentes, de superar sus expectativas y ahora a hacer su propio sello. La banda se profesionaliza, aseguran. "Nos gusta poder controlar todos los aspectos de nuestra obra", explica Joan.

De experiencia total a tontear con el rap

"Balanceo es el disco más variado que tenemos con mucha diferencia. Cada canción es un mundo. Queríamos sorprender un poco al oyente y hacer un viaje donde pasaran muchísimas cosas. Ya nuestras canciones siempre han caracterizado porque pasar muchas cosas en poco tiempo. Ahora queremos trasladar eso al álbum entero", señala Aleix. "A parte de nuestra forma de componer canciones, hay una pieza clave que es Santi García que es el productor que nos ha grabado todos los discos que hay hasta la fecha y es un poco el culpable del sonido Cala Vento", acompaña Joan.

Y no le falta razón. El sonido ha variado, pero en muchas canciones, con escuchar pocos segundos, descubres, sin fallar, que se trata del dúo catalán. Ejemplos claros son Gente como tú o Un buen año. Además, los géneros empiezan a balancearse en este nuevo LP. Pasan del rock y el pop, al rap. Joan: "No hay limitaciones a nivel de estilo. Aleix y yo hemos hecho en todo momento lo que nos ha apetecido. Hay rap en Todo que canta Cándido de Viva Belgrado. En Solo ante el peligro hay una caja de ritmos… también hay rap en esta canción cuando canta Aleix". Eso sí, aunque confirman que Joan, de joven, coqueteó con el rap, no son "unos fanáticos" de este estilo. Aleix: "Igual al estar hablando de algo político y social, te sale sin querer ese rap, la música que siempre está ahí para reivindicar esos temas. Aunque nosotros creemos que el pop también puede hacerlo desde otra perspectiva".

Bienvenidos a la Tierra o La importancia de jugar al baloncesto, dos joyas

Uno des los temas más destacados es Bienvenidos a la Tierra que habla de la sociedad de consumo en la que vivimos. Y el que sobresale, sin duda, es La importancia de jugar al baloncesto: "Me fui a descansar y Joan se quedó. Cuando volví le pregunté qué había hecho y me dijo, mira, escucha esto. Flipé desde la primera escucha y él decía… 'está sin terminar'. Y dije 'no, está terminada y se queda así porque está genial'". Las letras ganan peso en este Balanceo que adquiere una madurez extrema en un grupo que lleva haciendo todo bien desde la primera estrofa que creó.