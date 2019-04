Con el sufrimiento no se juega

Esto va de dolor. Del dolor del que hablaba Orwell en 1984, el dolor físico; el dolor incompatible con la vida. De compasión. Hay que recordarle a mucha gente que el hombre en la cruz sufriendo por los demás es un símbolo, muy respetable, pero no hay que tomárselo literalmente, ni hay que convertir a nadie en Jesús. A nadie de fuera de tu familia, porque con la eutanasia pasa como con el aborto y en su momento con el divorcio: hay gente para la que es más fácil legislar sobre los demás, sobre ellos lo tienen claro.

No se juega con el sufrimiento de la gente que amas, no se persigue a quien acaba con ese sufrimiento, no se juzga sobre el amor o el dolor de los demás. Y cuando la ley no llega a las personas, hay que hacerla correr para que llegue.