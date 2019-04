"Cuando vuelves a España de vacaciones te sientes doblemente extranjero"

Gustavo salió de España hace seis años, "por la crisis, para vivir con dignidad. El primer año fue muy duro, me vine solo a aprender el idioma. Cuando ya encontré trabajo y casa pudo venir la familia completa. Los niños eran muy pequeños, no conocían el idioma, fueron unos inicios complicados", describe. "A veces te arrepientes, a veces piensas que bueno, es lo que hay, pero echas la vista atrás y piensas que hay que vivir más el aquí y el ahora, porque muchas veces tu vida no al puedes planificar tú, hay muchos otros factores", dice.

Con el tiempo también "te das cuenta de que el contacto con los amigos y la familia se pierden de alguna manera a pesar de que estamos hoy en día sobrecomunicados. Ves que tus padres se van haciendo mayores, que la vida pasa, y tú estás fuera. Cuando vuelves eres un poco doble extranjero en dos sitios, dónde vives y a dónde vuelves".

Gustavo no ve claro su regreso, "con las elecciones, con lo que se percibe desde fuera, se te quitan las ganas de seguir intentando seguir con tu vida dónde la dejaste".